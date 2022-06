Contratto tipo Matic offerto dalla Roma a Mertens. I dettagli

Mertens, classe ’87, ha la qualità e l’esperienza per completare la squadra d’assalto. Ed è stato il suo staff a lanciare messaggi di gradimento a Trigoria, ricevendo una buona accoglienza. Ora però bisogna intendersi sulle cifre: al Napoli, Mertens ha chiesto un anno di contratto a 2,4 milioni più bonus più 1,6 milioni di premio alla firma, più 800.000 euro da girare agli agenti. A curare gli interessi del calciatore è lo studio legale belga Stirr Associates, con sede a Keerbergen. Il Napoli a questi livelli non intende avvicinarsi, la Roma nemmeno. Ma i Friedkin, con il sostegno di Mourinho, proporrebbero un contratto diverso, sul modello di Matic, quindi con la formula 1+1 vincolata al numero di presenze, intorno ai 2 milioni più bonus, con commissioni contenute entro il 10 per cento dell’accordo come da policy aziendale. Sta ora a Mertens decidere se abbassare le pretese e magari andare incontro al “suo” Napoli o se invece aspettare un’offerta più appetibile, anche dal Valencia, dove Rino Gattuso lo prenderebbe molto volentieri.

Fonte: R. Maida (CdS)