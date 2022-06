Con Spalletti “manca” il feeling, Politano aspetta Gattuso

«Questione di feeling», cantavano Mina e Riccardo Cocciante nel 1985. Una componete che non può mancare in qualsiasi relazione, anche in quella tra giocatore ed allenatore. », cantavano Mina e Riccardo Cocciante nel 1985. Una componete che non può mancare in qualsiasi relazione, anche in quella tra giocatore ed allenatore.

«Tra Matteo (Politano) e Spalletti è venuto un po’ a mancare il rapporto di fiducia. Il ragazzo ha avuto questa sensazione e a fine campionato lo abbiamo detto al tecnico», ha spiegato l’agente del giocatore Mario Giuffredi. «Per questo, se usciranno piste gradite al giocatore le prenderemo in considerazione». L’impressione che ha avuto Politano è che Lozano lo preceda nelle gerarchie dell’allenatore, motivo per il quale restare a Napoli non lo renderebbe sereno e realizzato. «Il giocatore vorrebbe accasarsi altrove, poi è chiaro che se resterà al Napoli lo farà con la testa giusta, da grande professionista qual è», ha aggiunto Giuffredi che si guarda intorno e sa che gli estimatori del suo assistito non mancano, a cominciare da Rino Gattuso che da questa settimana è diventato il nuovo allenatore del Valencia. «Dovesse chiamare prenderemo tutto in grande considerazione, anche perché Valencia è una grande piazza».