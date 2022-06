Bagni: “I giornalisti di Napoli amano la squadra! Bella iniazitiva di DeLa”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Salvatore Bagni

“Cosa manca a Napoli per creare l’armonia dei miei tempi? Mancano i rapporti diretti perché è cambiato il mondo. I giornalisti fanno parte di Napoli e del Napoli, in più sono tifosi del Napoli. Qualsiasi cosa dicono è per amore. Ho letto da qualche parte che il presidente ha pensato di aprire gli allenamenti una volta a settimana. Ricordo che una volta potevi intervistare un giocatore senza prendere appuntamento. Così si riavvicinerebbero le parti, adesso ci sono delle distanze.

Al fianco di Osimhen prenderei un centrocampista offensivo. Se rimarrà Zielinski è impensabile che possa non giocare. Non so se Deulofeu giocherà esterno all’inizio. Rinnovi? Il rinnovo di Fabian, di Koulibaly e la scadenza di Mertens, si sono visti tutto l’anno, forse non c’era la volontà di proseguire il percorso insieme com’è stato con Insigne. Forse Insigne per rispetto dei tifosi napoletani ha voluto evitare di tornare a Napoli da avversario. Le colpe non le ha nessuno, si tratta di due strade che non si sono unite per diversi motivi tra cui quello economico”.