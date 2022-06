Alle prese con la seconda telenovela, DeLa non cede ai “capricci”

Storie di mercato inaugurate ancor prima di chiudere il campionato e anzi addirittura datate dicembre 2021-gennaio 2022: rispettivamente i mesi della cessione fulminea di Manolas all’Olympiacos e della firma di Insigne con il Toronto Fc da svincolato. La rivoluzione è cominciata così, con il viaggio segretissimo di Kostas il greco svelato poi da un casuale controllo doganale e con il lunghissimo addio dell’ormai ex capitano. Che poi ha passato i gradi a Koulibaly, il nuovo capitano al centro di una storia che rischia di diventare telenovela: per ora rifiuta di rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 per altri cinque anni, sa che il Barça lo vuole pur non potendo ancora muoversi per una serie di problematiche economiche e se le cose non cambieranno potrebbe cominciare la stagione prossimo allo svincolo. A gennaio. Identica la situazione di Fabian, ieri segnalato al matrimonio di Davide Ancelotti in Andalusia e a sua volta fresco di rifiuto opposto alla proposta del Napoli di prolungare fino al 2024, cioè per un anno, con l’inserimento di clausola rescissoria da 30 milioni. Il suo futuro prossimo? Interrogativo. Fonte: CdS