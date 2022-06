UFFICIALE- Lo Spezia non ha più il mercato bloccato grazie al TAS

Lo Spezia può tornare a fare mercato in entrata dopo che il Tas ha cambiato la sanzione in questi termini: “Il TAS ha parzialmente accolto il ricorso depositato dallo Spezia contro la decisione della Fifa che vieta l’acquisto di giocatori per la prima squadra maschile per 4 sessioni di mercato consecutivi. La sanzione era stata inflitta a seguito di varie violazioni del regolamento della Fifa sullo status e sul trasferimento dei calciatori minori dalla Nigeria. Il procedimento disciplinare contro il club è stato avviato nell’aprile del 2021, dopo varie indagini della polizia italiana e delle autorità calcistiche, il TAS ha incaricato che il numero di violazioni commesse dal club fosse inferiori di quanto stabilito dalla commissione disciplinare Fifa. Di conseguenza la decisione emessa il 30 giugno del 2021 è così modificata:

1- Lo Spezia è interdetto dall’effettuare acquisti per la prima squadra maschile per due periodi consecutivi di cui un periodo (quello estivo n.d.r.) viene sospeso per una prova di tre anni.

2- La società Spezia è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria di 200mil franchi. Il club ha scontato il divieto di trasferimento durante il primo periodo del gennaio 2020. In seguito verranno spiegate le motivazioni tramite un altro comunicato che verrà pubblicato nelle prossime settimane”.

Fonte: Tuttomercatoweb.com