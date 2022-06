Tosto, ag.: “Kvaratskhelia? Bisogna mettere una piccola percentuale di dubbio sul suo rendimento”

Vittorio Tosto, agente, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

“Kvaratskhelia? Bisogna mettere una piccola percentuale di dubbio sul suo rendimento, perché il campionato italiano rimane uno dei primi in Europa a livello caratteriale. In Italia soprattutto nei primi mesi, si fa fatica. Non è considerato un fenomeno su cui si va sul sicuro al 100%, una piccola percentuale di adattamento gli va data. Il Napoli del futuro è il Napoli del presente. Non andiamo troppo lontano. Io credo che quest’anno il Napoli abbia perso lo scudetto. È stato vinto dal Milan perché il Napoli ha perso un’occasione”.