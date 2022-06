TENNIS – Berrettini vola in semifinale all’Atp di Stoccarda

Dopo mesi di stop per infortunio, è tornato in campo Matteo Berrettini, l’alfiere del tennis italiano che cresce di anno in anno. Nonostante tutto, però non ha perso il vizio di vincere, soprattutto sui campi in erba. Questa mattina ha battuto in rimonta Lorenzo Sonego nel derby italiano con il punteggio di 3-6; 6-3; 6-4. Ora per il tennista romano in semifinale ci sarà la sfida contro il tedesco Otte che quest’oggi ha passato il turno causa il ritiri del francese Bonzi. “È stato un incontro molto duro, Lorenzo ha giocato molto bene – ha spiegato Berrettini – Non era semplice tornare dopo tre mesi di assenza, sono molto contento di questa vittoria. Con Lorenzo giochiamo insieme sin da piccoli, adesso ci affrontiamo nei migliori tornei del mondo. È uno dei pochi amici che ho nel circuito, ci conosciamo veramente bene. Nei punti più importanti abbiamo giocato il nostro miglior tennis”.

La Redazione