Sticchi Damiani, pres. Lecce: “Hjulmand piace molto anche all’estero”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal, circa gli intrecci di mercato fra il suo club ed il Napoli. “Hjulmand piace molto anche all’estero, ma De Laurentiis e il Napoli non ci hanno chiesto informazioni. La nostra idea è di tenere Coda, lui è stimolato dalla possibilità di giocare in A con noi. Gabriel, invece, non rinnova, ha un accordo col Torino a quanto leggo. Abbiamo preso a titolo definitivo un calciatore promettente come Brancolini, che ha lasciato a zero la Fiorentina”