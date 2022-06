Stadio Maradona- Si torna a parlare di ristrutturazione dopo il Covid

Un primo incontro per definire gli interventi da fare allo stadio nelle prossime settimane, in vista dell’inizio della stagione, ad agosto. Ma anche l’occasione per parlare della convenzione in corso, delle difficoltà degli ultimi anni, del Covid e dell’impatto sugli incassi del Napoli che per due stagioni ha giocato praticamente senza pubblico. Come tutti i club d’Italia. Con il sindaco Manfredi assente, è stata il capo di gabinetto del Comune, Maria Grazia Falciatore, ad accogliere Aurelio De Laurentiis, per un faccia a faccia sulle questione legate alla gestione del Maradona. Il presidente, ospite di Palazzo San Giacomo qualche settimana fa in occasione della consegna della statua del Pibe de oro, parlò dell’esigenza di un primo vertice per cominciare anche a parlare dei piani di intervento per la struttura di Fuorigrotta. In quella occasione, tornò a parlare del progetto che aveva eseguito l’architetto Zavanella, lo stesso che ha ideato lo Juventus Stadium, nel 2017. Ed è probabile che quel progetto possa essere nuovamente mostrato anche ai nuovi amministratori della città.

Fonte: Il Mattino