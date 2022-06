Se va via Osimehn, il Napoli ha corsia preferenziale per un giocatore del Chelsea

Il Napoli ha dichiarato che ogni calciatore della rosa è cedibile, anche l’attaccante Victor Osimhen, nonostante sia una pedina importante per Spalletti. Oggi La Gazzetta dello Sport sottolinea il nome più accreditato e seguito in caso si partenza del nigeriano. “Sono mesi che il Napoli tiene d’occhio Broja, in prestito dal Chelsea al Southampton. Giuntoli lo segue da prima che mezza Premier gli mettesse gli occhi addosso e per questo ha una corsia preferenziale con il calciatore anche se non si conoscono le intenzioni dei Blues”