PRIMAVERA FEMMINILE – Sarà la Juventus di Piccini a sfidare in finale l’A.s. Roma

Questo pomeriggio a Tirrenia si è giocato la seconda semifinale del campionato Primavera femminile tra la Juventus e la Fiorentina. Le bianconere di Piccini vincono per 4-1 con la doppietta di Arcangeli, autorete di Bartolini e Beccari, mentre per la squadra viola in gol Giacobbo. Sarà la squadra di Piccini a sfidare in finale l’A.s. Roma che battuto in mattinata per 4-1 l’A.c. Milan per la sfida bis della passata stagione.

🐺 La nostra avversaria in Finale Scudetto sarà la Juventus 💪 DAJE ROMA 💛❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/zLnBBbuk3h — AS Roma Femminile 🇪🇺 (@ASRomaFemminile) June 10, 2022

La Redazione