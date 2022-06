PRIMAVERA FEMMINILE – A.s. Roma-Milan 4-1, le giallorosse conquistano la finale

Questa mattina a Tirrenia si è giocata la prima semifinale di Primavera femminile, valevole per lo scudetto tra l’A.s. Roma e il Milan. Dopo che il primo tempo è terminato 0-0, le giallorosse di mister Viglietta dilagano con la doppietta di Corelli e una rete a testa di Massimo e Bergesen. Per le rossonere non basta la rete di Rossi. L’A.s. Roma va in finale e attenderà la vincente di Juventus-Fiorentina.

ROMA-MILAN 4-1 (47′ rig., 73′ Corelli, 50′ Massimino, 79′ Bergersen, 88′ Rossi)

ROMA (4-3-3): Merolla; Zannini, Pacioni (75′ Bruni), Massimino, Testa E.; Gallazzi, Ferrara, Petrara; Battistini, Tarantino (75′ Tall), Corelli. A disp.: Gilardi, Ridolfi, Pezzi, Pizzuto, Bergersen, Testa, Montesi. All.: Viglietta.

MILAN: Alberti, Zanini, Nano, Premoli, Semplici, Sorelli, Miotto (62′ Ronchetti), Boldrini (62′ Del Brun), Cortesi (62′ Avallone), Selihomodzic (80′ Rossi), Renzotti. A disp.: Cazzioli, Morin, Crevacore, Ticozzelli, Donolato All.: Corti

Arbitro: Frazza

Assistenti: Giannetti – Margherini

Fonte: twitter asroma