Paolo Del Genio, giornalista:

“Meret è migliorato con i piedi negli ultimi tempi. Lo si vede dal fatto che invece di buttarla via lontano, in quell’Empoli-Napoli, lui si mette col corpo bene per fare il lancio indirizzato. E’ talmente sicuro del suo miglioramento, che cerca di indirizzare il lancio. Non sono impazzito. Ma è proprio in quell’Empoli-Napoli che ci si accorge del fatto che sia migliorato coi piedi”.

