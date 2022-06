Napoli, valori in calo: Zielinski e Koulibaly i peggiori, migliora solo Osimhen

Il sito trasfermarkt.it ha aggiornato il valore dei giocatori di Serie A e non è una buona notizia per il Napoli: Zielinski e Koulibaly registrano un -10 rispetto al 2021 (40 milioni il polacco, 35 il senegalese, ma influenzato dal mancato rinnovo). Non va bene nemmeno a Politano (20 milioni, -7) e Lozano (30 milioni, -5). Il giocatore con il valore di mercato maggiore del Napoli resta Victor Osimhen, capace di “migliorarsi”, passando da 60 a 65 milioni. In calo anche le valutazioni di de Vrij, Chiesa, Dybala, Gosens e Belotti.

Fonte: Il Mattino