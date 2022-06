Con la situazione di Koulibaly in continua evoluzione, il ds del Napoli Giuntoli non vuole farsi trovare impreparato e ha già diversi nomi da monitorare per sostituire il senegalese: quelli seguiti più da vicino sono Marcos Senesi del Feyenoord e William Saliba dell’Arsenal, che ha giocato l’ultima stagione in prestito al Marsiglia.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com