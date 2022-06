Napoli-Deulofeu, si continua a trattare in attesa che scendono in campo i due patron

Il Napoli e Deulofeu, sono vicini come cifre e contratto, ma ancora lontani per la trattativa tra i due club. Il CdS fa un po’ d’ordine nella vicenda del jolly argentino. Da tempo il calciatore ha detto sì alla maglia azzurra, ingaggio intorno ai 2,5 milioni e contratto pluriennale. Ieri tra l’atro il suo compagno di squadra Silvestri ha detto che la piazza partenopea sarebbe l’ideale per lui. Il suo agente Albert Botines a Footballnews24 ha parlato del futuro di Deulofeu: «Il Napoli è un’ottima alternativa per lui: parliamo di un grande club che giocherà la Champions League e sarà sicuramente una delle migliori opzioni. Vedremo nelle prossime settimane cosa accadrà. Abbiamo discorsi aperti in Italia, in Spagna e in Premier, ma soprattutto abbiamo dialogato con Gino Pozzo. Con lui c’è un grande rapporto: siamo entrambi aperti all’idea del trasferimento. Sì, anche la società pensa che questo sia il momento giusto e così vorrebbe concludere il tutto in questa fase di mercato». Tra i due club c’è ancora distanza, l’Udinese scenderebbe al massimo a 20 milioni, ma si attende che i due presidenti De Laurentiis e Pozzo scendono in campo come ai vecchi tempi.

La Redazione