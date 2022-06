Mertens, che intrigo! Marsiglia in agguato, occhio ai club della Premier

Non si fermano le voci di mercato su Dries Mertens, alimentate dal mancato accordo con il Napoli per il rinnovo del contratto. Alla corsa per il talento belga si aggiunge anche il Marsiglia, che porterebbe volentieri il bomber azzurro in Ligue 1 a parametro zero, riformando la coppia d’attacco con Arek Milik già vista a Napoli. Occhio, però, anche ai club della Premier League, con il Newcastle sempre in agguato e pronto a offrire cifre importanti a Mertens, mentre Leeds e Crystal Palace restano sullo sfondo.

Fonte: Il Mattino