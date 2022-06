MERCATO – Politano e Ounas, non mancano gli estimatori

Come si dice nel mercato odierno, dopo una cessione si arriverà ad un acquisto e ad oggi il Napoli è alla finestra per capire il da farsi. Ad esempio, come riporta il CdS, Ounas che ha il contratto in scadenza nel 2023, non vuole andare oltre come rinnovo, piace al Torino, ma soprattutto al neo promossa Monza, dove ritroverebbe mister Stroppa che lo ha allenato a Crotone. L’altro calciatore in questione è Matteo Politano. Il suo agente Mario Giuffredi ha parlato di poca considerazione da parte di Spalletti nel progetto tecnico-tattico. Sull’ex di Inter e Sassuolo c’è il Valencia di Gattuso, dove le sue prestazioni furono anche positive.

La Redazione