Mancini: “Cambiare prima? Era impossibile da fare”

Roberto Mancini, tecnico della nazionale italiana di calcio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inghilterra-Italia per la Uefa Nations League.

Quando gli chiedono se non avrebbe fatto meglio ad anticipare il ricambio generazionale in azzurro per evitare l’eliminazione dai Mondiali, Mancini risponde deciso: “Era impossibile da fare. Abbiamo vinto l’Europeo ed esattamente dopo un mese e mezzo abbiamo iniziato a giocare. Quella era la squadra che aveva anche iniziato le qualificazioni mondiali e, a parte Chiellini e Bonucci, sono tutti ragazzi sotto i 30 anni. La partita Palermo con la Macedonia? Abbiamo tirato 40 volte… Purtroppo è così, è inutile tornarci sopra. Non c’era tempo e nemmeno una logica. Non è che avevamo in campo giocatori con più di 32-33 anni, erano tutti giocatori di 27-28 anni”.