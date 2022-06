Koulibaly, futuro incerto, ma una promessa: “Mai in bianconero”

Non ha certezze sul suo futuro,E, agli amici che lo contattano non ha potuto fornire informazioni in merito. Una cosa certa però c’è e l’ha ribadita e promessa:perché si sente napoletano e sa bene quanto forte è la rivalità con la squadra bianconera. Koulibaly e il suo agente Ramadani non hanno avuto contatti ufficiali con il Napoli, hanno parlato, ma in maniera informale, il presidente ed il centrale senegalese, una chiacchierata, niente di più. Correttamente Kalidou ha detto al presidente di parlarne con il procuratore. È stata avanzata l’ipotesi della Juve ma in questo caso Koulibaly alzerebbe un muro. Certo, le vie del mercato (e dunque del business) sono infinite, tuttavia la posizione di Kalidou rispetto a un’eventuale proposta da Torino è chiara. Forte di carattere,perché ha il contratto col Napoli fino al 2023 e certi approfondimenti di mercato – cessione o rinnovo – possono essere fatti anche più in là, magari durante il ritiro a Dimaro, dove il capitano del Senegal campione d’Africa si presenterà fin dal primo giorno per lavorare con Spalletti e i compagni.