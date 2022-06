Khvicha Kvaratskelia: il neo Azzurro festeggia

Kvaratskhelia, neo Azzurro, festeggia con la Nazionale:

“Tre su tre, vola la Georgia di Khvicha Kvaratskelia che batte anche la Macedonia a domicilio con un largo 3-0 ed è in testa a punteggio pieno nel suo girone di Nations League. Una partenza sprint per la nazionale del futuro fantasista del Napoli – che ieri ci ha messo anche la firma con l’ennesimo gol – che ha poi festeggiato come si deve negli spogliatoi, condividendo il video dell’esultanza in rete”. Grande finta. Grande copertura della palla. Gran conclusione. Gran gol…

Fonte: mattino.it