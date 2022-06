Il Napoli e la questione portieri. Novità su Meret

Uno dei ruoli, dove il Napoli dovrà trovare presto una soluzione, è certamente quella legata ai portieri, ma sembra che ci possa essere una svolta. Ospina deve ancora rispondere alla proposta di rinnovo, però più passano i giorni e la sensazione possa portare al no definitivo. Come riporta il Corriere dello Sport, invece per Alex Meret, ci potrebbero essere novità. Il ragazzo friulano non ha mai fatto mistero che voglia di restare, ma a patto che sia considerato un titolare tra i pali. Tra il d.s. Giuntoli e il suo agente Federico Pastorello è impostato il rinnovo fino al 2027, ma ci sarà ancora da attendere Ospina e la sua decisione definitiva.

La Redazione