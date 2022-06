Il Diego Armando Maradona è da Champions…

Sul mattino.it:

“Sarebbero poco più di 500mila i tifosi napoletani, che si sono alternati allo Stadio Maradona, in questa stagione appena conclusa. Una stagione che resterà comunque particolare. E caratterizzata dalle tante limitazioni ancora legate alla pandemia da covid. Si è partiti con il 50% fino a ottobre. Salendo al 75%, fino ai primi di gennaio. Poi la Serie A ha disputato due turni con un massimo di 5mila spettatori (Napoli-Salernitana). Tornando al 50% fino a fine febbraio. Al 75% fino a fine marzo. Ed al 100% solo a partire dall’1 aprile. Inter, Milan e Roma hanno concluso la stagione in vetta, in termini di numero di spettatori allo stadio. Ed anche come media spettatori a partita, secondo quanto riportato da Calcio & Finanza. Subito dopo il podio c’è il Napoli di Luciano Spalletti. Che, al Maradona, è riuscito a portare 510.988 in questa stagione. Con i pienoni fatti registrare nel finale di campionato. Quando lo scudetto era ancora in ballo. O per salutare l’addio di Lorenzo Insigne. Napoli al 4° posto anche per media spettatori in Serie A. Circa 27mila a partita, durante il 2021/22”. Senza considerare le altre limitazioni, “locali”: quelle del regolamento d’uso dell’impianto…

