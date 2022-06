Il Barcellona ha grossi problemi economici, “casse in negativo per 500 milioni”

Anche un top club come il Barcellona può attraversare una crisi economica profonda e pesante, a parlarne è il vicepresidente dell’area economica del club spagnolo, Eduard Romeu, a Sport: “Il bilancio, attualmente, rappresenta la grana principale. Le casse del club sono in negativo per 500 milioni di euro. Inoltre, circa 150 milioni di perdite ulteriori potrebbero essere aggiunte alla fine di quest’anno se non venissero presi provvedimenti entro giugno. Questa situazione deriva dall’eredità che ci hanno lasciato, dalle cose che sono state fatte, ma sono state fatte male e da quelle che non sono state proprio fatte”. Il 16 giugno sarà una data cruciale: in quel giorno, infatti, si terrà un’altra importante Assemblea dei Delegati, determinante per le sorti del club, come riportato da Sky Sport.