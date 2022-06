“Ho già parlato con Giuntoli”

Dal mattino.it:

«Il discorso è semplice, dalla gara con la Fiorentina è venuto a mancare quel rapporto di fiducia con l’allenatore. Ha avuto questa sensazione e l’ha trasferita a lui. Ho parlato anche io con Spalletti, gli ho detto che non sentivamo la sua fiducia su Matteo». Mario Giuffredi torna alla carica, l’agente di Politano parla del futuro del calciatore che vorrebbe andare via da Napoli. «Se arriverà qualcosa di nostro gradimento, la valuteremo. Altrimenti resterà a Napoli con la testa giusta e da grande professionista» ha continuato a Radio Kiss Kiss. «Matteo vorrebbe andare a giocare altrove, ne ho parlato già con Giuntoli, è un pensiero di grande normalità, ovvio quando non senti fiducia. Valencia? Se dovesse chiamarci Gattuso valuteremo, è una bella piazza». Ma la “fiducia” viene meno per una singola gara? Suvvia…

Fonte: mattino.it