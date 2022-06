Ignasi Oliva Gispert, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Pjanic al Napoli? Non so quanto sia vero questo interesse del Napoli. Mi viene difficile pensare che un club come il Napoli possa prendere Pjanic che non ha fatto una buona stagione. Credo che sia alla fine della sua carriera”.