Gaetano e Zerbin, la “permanenza” in azzurro si deciderà a Dimaro

Gaetano e Zerbin saranno in ritiro a Dimaro: si alleneranno con il gruppo di Luciano Spalletti e punteranno alla riconferma per la prossima stagione. Il centrocampista di Cimitile è stato un grande protagonista del campionato di serie B vinto con la Cremonese, l’esterno offensivo ha giocato il campionato di B con il Frosinone ed ha fatto l’esordio lunedì sera con l’Italia di Mancini contro l’Ungheria. Con loro in Val di Sole altri giovani della Primavera azzurra. Ci sarà Giuseppe Ambrosino, 18 anni, capocannoniere della squadra e che fa parte dell’under 19 di Nunziata. In procinto di partire anche Cioffi e Barba, tutti e due convocati quest’anno da Spalletti sia in campionato che in Europa League. Un giovane che l’anno scorso ha fatto stabilmente parte del gruppo Napoli è Alessandro Zanoli, il terzino destro che si è disimpegnato molto bene nelle partite in cui è stato schierato da titolare per l’indisponibilità di Di Lorenzo.

