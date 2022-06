Fabian Ruiz: sono due le strade per il nuovo “problema” di Giuntoli. Club spagnoli alla finestra

E il periodo delle risposte. Attese, per carità, ma non ancora decisive. Anzi: Ruiz, dicevamo, ha rifiutato l’offerta di rinnovare il suo contratto fino al 2024 con tanto di clausola rescissoria da 30 milioni. Più o meno l’importo versato quattro anni fa nelle casse del Betis per acquistarlo. E ora? Beh, la situazione è chiarissima. Facile nella sua complessità: se le parti riusciranno a trovare un punto d’incontro, allora tutto sarà risolto con lo champagne, abbracci e foto di rito, altrimenti le strade sono due. Ovvero: la cessione o una stagione da svincolato. Fabian, tra l’altro, ha voglia di misurarsi in Spagna e dunque di tornare a casa, ed è stimato da Real, Barça e Atletico, cioè tutte le grandi, ma le rispettive strategie e certe situazioni finanziarie impongono riflessioni legate all’investimento, considerando che a gennaio potrebbero acquistarlo a parametro zero.

Fonte: F. Mandarini (Cds)