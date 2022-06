Per la gara del Belgio contro il Galles novità dall’infermeria. Romelu Lukaku non si allena. Cercherà di rientrare per l’ultima partita, in calendario, a Varsavia contro la Polonia. In dubbio anche Dries Mertens. Che non si è allenato. Dopo essere rimasto in panchina, nell’ultimo incontro.

Fonte: HLN