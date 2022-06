Di Stasio: “Mancini con Zerbin ha dimostrato la vera essenza dello sport”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Franco Di Stasio, odontoiatra

“Credo bisogni recuperare il senso dello sport. Ultimamente si parla più di calciatori azienda che del senso del gioco. Mi piace lo sport e faccio la medicina nello sport. Lo sport è educativo e per educare i ragazzi bisogna educarli al divertimento. Fino ad una certa età si deve evitare la competizione perché è stressante. Ci sono ragazzi come Zerbin che esordiscono in Nazionale. Gli attacchi al procuratore sono strumentali, perché il procuratore è uno che fa crescere i ragazzi. Quando Mancini ha detto a Zerbin “vai e divertiti” sono stato felice perché è l’essenza dello sport. Un calciatore di grande prospettiva come può essere Zerbin deve crescere all’ombra dei grandi calciatori nelle squadre che tendono al successo. Quando in Italia non si ha il coraggio di far esordire i giovani li si manda in Serie B dove il calcio è diverso. Bisogna avere la forza di fare la politica dei giovani. La strada imboccata dal Napoli potrebbe essere interessante per il bene della squadra. Il Milan ha rischiato e vinto lo scudetto. Basta con questa storia che i ragazzi debbano farsi le ossa nei campionati minori perché lì se le rompono”