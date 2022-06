Il Napoli punta deciso su Deulofeu ma quello dello spagnolo non è l’unico profilo seguito dagli azzurri in tal senso. Secondo Tuttosport, il ds Giuntoli ha messo nel mirino anche Brekalo, in procinto di tornare al Wolfsburg dopo l’anno passato al Torino. Non solo, piace anche Riccardo Orsolini che in estate potrebbe lasciare il Bologna.