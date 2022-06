Dalla Spagna – Sono in tre, anche il Napoli, a pensare a Pjanic in prestito

Il nome di Pjanic era venuto fuori in un ipotetico affare Koulibaly. Il Barcellona, cioè, avrebbe voluto inserire il centrocampista ex Juve come contropartita tecnica per portare in blaugrana il centrale senegalese. Ora, secondo quanto si legge su Mundo Deportivo, pare che Miralem Pjanic deciderà il suo futuro una volta iniziata la preseason. Club come Marsiglia, Inter e Napoli sono interessati a prendere in prestito il giocatore. Anche se non vuole essere un problema per il Barça, vuole mantenere il suo contratto fino al 2024 e per questo il trasferimento non sarà semplice.