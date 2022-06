Chelsea pronto a tutto per Koulibaly: ingaggio da 10 mln a stagione

Non si fermano le voci di mercato su Koulibaly, che vede ora il Chelsea in vantaggio: come riporta La Gazzetta dello Sport, la società londinese avrebbe offerto al giocatore un ricco contratto da 10 mln a stagione. Decisamente più stuzzicante della riduzione prevista con il Napoli per proseguire il rapporto. Questo, però, non esclude altre pretendenti, con il Barcellona che da tempo esercita pressione sull’entourage di Koulibaly e il Psg pronto a mettere a disposizione circa 80 milioni per il mercato estivo, ampliabili in caso di necessità.

Fonte: gonfialarete.com