CALCIO FEMMINILE – Norma Cinotti saluta l’Empoli Ladies. Ora l’aspetta l’A.s. Roma

Da ieri pomeriggio il Parma è entrato ufficialmente nel calcio femminile, rilevando il titolo sportivo dell’Empoli Ladies, perciò sarà in serie A. Una delle bandiere del club toscano, saluta commossa con una lettera l’ambiente e il suo vecchio club: “Ti ho dato tutta me stessa. Ho imparato a cadere e rialzarmi, a non dare niente per scontato, a vivere di dedizione, sacrificio e passione. Ho imparato che i sogni, anche quelli più grandi, possono realizzarsi se ogni centimetro del nostro corpo spinge in quella direzione. Ho imparato che il sudore e le delusioni non sono mai vane, ma la più potente delle fonti di motivazione. Empoli mio, sei stato un’altalena di emozioni, difficile da spiegare in così poche parole. Grazie alla famiglia Corsi, alle persone che fanno parte del tuo mondo e a tutte le compagne che hanno arricchito il mio cammino in questi anni, ti porterò sempre con me”

Dall’anno prossimo giocherà nell’A.s. Roma.

Fonte: lfootball.it