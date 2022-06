Bernardeschi, il “primo mister”: “Napoli, la piazza giusta per esaltarsi”

La storia calcistica di Federico Bernardeschi è partita da Crotone. «Amavo le partite del campionato Primavera. Durante un Atalanta-Fiorentina rimasi folgorato da questo ragazzetto che sapeva mettersi in mostra, tentava sempre la giocata, faceva da leader. Quando ci fu l’occasione di portarlo a Crotone feci di tutto per averlo». Massimo Drago ha battezzato Bernardeschi nel calcio professionistico. «Accettò con entusiasmo di venire a Crotone, ma all’inizio era titubante. Dopo il debutto mi disse «Mister, se questa è la Serie B io non sono pronto, faccio fatica». Mister Drago lo racconta a Il Mattino.

«Segnò 12 gol alla fine di quell'anno, anche grazie a lui andammo ai playoff» ricorda Drago, che lo aveva immaginato ideale nel suo 4-3-3 «Ma anche nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti non avrebbe problemi, è un calciatore che deve giocare in quella zona di campo e tatticamente può dare una grande mano». Un'operazione di cui fidarsi, quindi. «Un'opportunità sia per gli azzurri che per Federico: a Napoli potrebbe esprimere tutto il talento che ha e che spesso a Torino non si è visto». Per quale motivo? «Credo fosse semplicemente una questione tattica, ha giocato a volte in un ruolo non suo ma senza dare mai problemi. È anche un uomo spogliatoio, lo sa bene anche Mancini che in nazionale non se n'è mai privato».