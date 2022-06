Anche i tifosi della Juve in agitazione per l’aumento dei prezzi degli abbonamenti

L’aumento dei prezzi ed il rincaro della vita si riflette anche in qualcosa di meno importante coem può esserlo una partita di calcio.

Dopo due anni torna la campagna abbonamenti, anche in casa Juve. E l’Allianz Stadium si conferma un teatro piuttosto caro per i suoi sostenitori. A differenza del passato, l’aumento medio dei prezzi si è ridotto (+6,3%), ma nel complesso il costo delle tessere stagionali non ha subito quel ridimensionamento auspicato dai tifosi: curve confermate tra 650 e 675 euro, altri settori viaggiano da un minimo di 830 euro a un massimo di 2.560 euro. Rispetto all’ultima campagna, 2019/2020, la Juve è oggi reduce da due quarti posti e non da otto scudetti consecutivi (poi diventati nove).