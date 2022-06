Altra grana: Fabian Ruiz dice no al rinnovo. Rifiutata la clausola rescissoria

Fabian ha rifiutato la proposta di rinnovo del Napoli. L’attesa risposta alla domanda del club, formulata dopo un colloquio tra De Laurentiis e il giocatore e un altro tra il presidente e il suo manager, Miguel Alfaro Garcia, è arrivata: l’offerta di prolungare per un anno, dal 2023 al 2024, con l’inserimento di una clausola rescissoria da 30 milioni è stata declinata. E ciò significa che il destino del giocatore andaluso rientra ora nella stessa categoria di Koulibaly (e di Ounas): se non arriverà un accordo differente o magari un’offerta ritenuta congrua per la cessione, comincerà la stagione a scadenza. Un po’ quello che è accaduto a Insigne, Ospina, Mertens, Ghoulam e Malcuit, e prima ancora a Milik. Lui, nel frattempo, è in vacanza e la sua voce social è ferma a una settimana fa, ma sua sorella Yamila ha pubblicato una foto con dedica alla città tanto bella quanto nostalgica in posa sul Lungomare: «Qui ci sarà sempre una parte di me». Ovunque andrà Fabian.

F. Mandarini (Cds)