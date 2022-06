“Voetbal24”: “Mertens scarta il ritorno in patria: l’azzurro ha detto il primo no”

Tra le squadre interessate al futuro di Dries Mertens si aggiunge anche l’Anderlecht, club belga che avrebbe riportato in patria molto volentieri l’attaccante azzurro che tra qualche settimana sarà ufficialmente un calciatore senza contratto. Secondo quanto riportato da Voetbal24 in Belgio, però, il ritorno a casa non è nei pensieri di Mertens, almeno al momento. L’attaccante napoletano, infatti, avrebbe rifiutato l’offerta iniziale del club di Anderlecht con cui aveva già giocato fino al 2003 nel settore giovanile: per ora il campionato belga non è un obiettivo. Resta da capire, dunque, se il futuro di Mertens possa essere ancora in azzurro o comunque in Europa, visto che le opzioni non mancano: club italiani, ma anche l’opzione Valencia con l’arrivo di Gattuso, così come le destinazioni più esotiche tra gli Emirati Arabi e il Brasile. Fonte: Il Mattino