Tra il Napoli e Bernardeschi è “calato” il gelo. Nome nuovo per la fascia destra è un pallino di Giuntoli

Nel mercato di oggi come cambiano e in fretta le trattative. E’ il caso di Bernardeschi, che si è passati da una trattativa avviata, al gelo tra le parti. Gli agenti sono ancora in fase di perlustrazione, mentre AdL, il primo ad avere contatti diretti, si sta rivedendo delle sue convinzioni. Ora è chiaro che non si vuole restare con il classico cerino in mano e si punta su altri calciatori. Il primo è Brekalo del Torino, tornato in Germania al Wolfsburg, mentre l’altro è un pallino di Giuntoli, ovvero Orsolini. Il tutto è legato anche al futuro di Ounas e Politano. Il primo piace al Monza neo promossa in A, mentre sull’esterno ex Inter e Sassuolo, ieri il suo agente Mario Giuffredi, a Radio Marte, ha aggiornato la situazione: “Il ragazzo non sente più la fiducia di mister Spalletti, le ultime gare non ha giocato, perciò teme di non far parte del progetto. In caso di offerte concrete le valuteremo e decideremo”. Come dire avviso ai naviganti.

Factory della Comunicazione

La Redazione