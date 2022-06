Silvestri, port. Udinese: “Deulofeu? Mi piacerebbe moltissimo vederlo in azzurro”

E’ uno dei nomi più caldi del mercato del Napoli quello di Gerard Deulofeu, ma, oltre a contatti continui, non c’è ancora nessuna certezza. Il portiere dell’Udinese, Marco Silvestri, ha parlato ai microfoni di Sportitalia, e tra le altre cose ha sottolineato il suo pensiero su un eventuale trasferimento del compagno al Napoli. “Non ho parlato direttamente con Gerard, ma dovesse andarci sarei molto felice per lui. Andrebbe in una squadra importante che lotta per traguardi altissimi. Dovesse andare al Napoli, gli manderò sicuramente un messaggio di in bocca al lupo. Mi piacerebbe moltissimo vederlo in azzurro”.