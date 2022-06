SERIE A FEMMINILE – Alice Tortelli ad un passo dall’Inter

Il mercato femminile sta entrando nel vivo e l’obiettivo dei club è di accontentare i rispettivi coach. Uno di questi è l’Inter Women di Rita Guarino che ha in pugno Alice Tortelli. La stagione della classe ’98 non è stata delle migliori, anche per le difficoltà della Fiorentina e nonostante la folta concorrenza, la società nerazzurra ha vinto in volata. Lo riporta il sito tuttocalciofemminile.com.

La Redazione