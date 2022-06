Rambaudi, all.: “Ecco perchè gli esterni hanno segnato poco”

Roberto Rambaudi, allenatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“ Perchè gli esterni hanno segnato poco? Nelle corde Politano non ha tanti gol nel suo repertorio e poi, per una scelta di gioco, tatticamente, per allargare le difese avversarie, sono i centrocampisti che si inseriscono. Politano non ha reso come l’allenatore pensava rendesse e quindi mancando un po’ di fiducia, mentre prima faceva 4 tiri da fuori a partita, adesso ne fa uno. Politano cerca sempre l’uno contro uno e resta largo per cui può esserci anche una questione tattica. Politano non segnerà mai 15 gol all’anno perchè non ce l’ha, ma sicuramente in fiducia può segnare di più”.