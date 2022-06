QUAL. EURO UNDER 21 – Svezia-Italia, formazioni ufficiali. Panchina per Gaetano e Zanoli

Questo pomeriggio, in vista delle qualificazioni per gli Europei Under 21, l’Italia del c.t. Paolo Nicolato affronterà i padroni di casa della Svezia. Da poco sono uscite le formazioni ufficiali, panchina per Gaetano e Zanoli.

La Redazione