QUAL. Euro Under 21 – Svezia-Italia 1-1, in campo Gaetano gli ultimi 5 minuti. Panchina per Zanoli

Questo pomeriggio è scesa in campo l’Italia Under 21 sul campo della Svezia, per le qualificazioni ai prossimi Europei. Gli scandinavi passano in vantaggio con la sfortunata autorete di Parisi. Dopo un momento non semplice, gli azzurrini provano a reagire. Ottimo il portiere di casa sul colpo di testa di Pirola. Ad inizio ripresa arriva il pari della squadra di Nicolato su rigore per fallo su Parisi, dal dischetto segna Rovella. La partita è cambiata e il portiere della Svezia è strepitoso su Parisi, Esposito e Cambiaghi. Un pari che avvicina l’Italia alla qualificazione agli Europei dove basta un punto contro l’Irlanda ad Ascoli e si giocherà martedì. Entra negli ultimi minuti Gianluca Gaetano, mentre panchina per Zanoli.

SVEZIA (4-4-1-1): Brolin; Holm, Ousou, Vagic, Kahl (82′ Svensson); Walemark (70′ Abraham), Gustafsson (82′ Nygren), Hussein, Jansson (82′ Mbunga-Kimpioka); Hayal (66′ Bardghij); Sarr. A disposizione: Carlen, Tolinsson, Tannander, Mendes. CT: Hakan Ericson.

ITALIA (3-5-2): Plizzari, Okoli, Lovato (20′ Viti), Pirola; Cambiaso, Bove (84′ Gaetano), Ricci, Rovella, Parisi; Pellegri (76′ Esposito), Cambiaghi. A disposizione: Yeboah, Miretti, Quagliata, Turati, Vignato, Zanoli. CT: Paolo Nicolato.

Marcatori: 9′ Parisi aut (I), 57′ Rovella (I).

Ammoniti: 5′ Vagic (S), 28′ Ousou (S), 59′ Holm (S), 63′ Pirola (I), 86′ Rovella (I).

Espulsi: 87′ Halm (S).

Arbitro: Nathan Verboomen (BEL).

A cura di Alessandro Sacco