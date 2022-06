Programmazione futura, ADL la promessa o il desiderio Scudetto, con quel proveremo a vincerlo

PROGRAMMAZIONE – L’ha detto Adl, la promessa o il desiderio o semmai il sogno non può essere derubricato a slogan squisitamente estivo; una frase ad effetto da lasciare galleggiare sulle onde emozionali di un’estate favolistica. «Faremo di tutto per portare lo Scudetto a Napoli e proveremo a vincerlo tutti assieme». Da lunedì 30 maggio a stamani altre varie cose sono accadute; che hanno provveduto un po’ ad avvelenare i pozzi finendo per far scivolare nel labirinto della memoria gli investimenti per Kvaratskhelia, per Olivera e per Anguissa, una cinquantina di milioni di euro. Mentre Dries Mertens viene ingloriosamente graffiato da vaghi e offensivi sospetti che sorvolano sulla sua personalissima storia; Kalidou Koulibaly spruzza comprensibilmente un pizzico di ansia su una città emotiva e preoccupata. Tra la penombra di questo mercato che può rappresentare la frontiera tra un’epoca e l’altra; s’è adagiato anche Ospina, un altro «pilastro» che vacilla e che dunque rischia di strappare dal progetto di Spalletti, poverino lui; né si può far finta d’ignorare che dinnanzi ad un’offerta indecente, legittimamente da accogliere, pure Osimhen finirebbe per diventare un’ossessione popolare.

Fonte: CdS