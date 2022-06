PRIMAVERA FEMMINILE – Per le campionesse dell’A.s. Roma la sfida al Milan

La Primavera per il quarto anno consecutivo centra l’accesso alle fasi finali del campionato. Le giallorosse sfideranno il Milan nella semifinale che si giocherà venerdì 10 giugno al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia.

L’incontro avrà inizio alle ore 11:00, proprio nel campo dove la Roma festeggiò il suo primo scudetto vincendo in finale 2-1 contro la Juventus.

Un successo bissato l’anno successivo, sempre superando le bianconere per 1-0, grazie al gol negli ultimi minuti di Tarantino.

Le bi-campionesse hanno disputato una stagione entusiasmante. Prime nel girone B, hanno mantenuto sempre un rendimento molto alto come dimostrano i numeri: 159 gol realizzati e solo 9 subiti.

La squadra, guidata da Fabio Melillo, ha conquistato l’accesso alla Final 4 vincendo l’andata con il Verona in trasferta per 2-1 e confermandosi in casa con un 4-0 senza appello sulle gialloblù.

A conferma del buon lavoro e della crescita delle calciatrici, in questa stagione sono arrivati gli esordi in Prima Squadra di Ferrara, Pacioni, Petrara e Bergersen. La norvegese ha anche segnato il suo primo gol in Serie A nel giorno del suo debutto, la partita era Roma-Empoli 2-1.

La stagione di Anastasia Ferrara non è passata inosservata neanche alla CT Milena Bertolini, che l’ha convocata sia nella prima che nella seconda fase del raduno per l’Europeo.

L’altra semifinale sarà tra Juventus e Fiorentina. La finale è in programma il 12 giugno.

Fonte: asroma.com