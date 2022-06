Per Deulofeu si attende il segnale da parte di AdL e patron Pozzo

Uno degli obiettivi di mercato del Napoli è Gerard Deulofeu dell’Udinese. Non è un mistero che il giocatore abbia messo in cima alla sua lista dei desideri proprio il club azzurro, tanto da avere anche una sorta di accordo su contratto e ingaggio. Come riporta il CdS, però c’è distanza tra i due club, ovvero 7 milioni di differenza perciò è tutto in stand-by. Per sbloccare la vicenda bisogna attendere che i due presidenti scendano in campo, AdL e patron Pozzo, per dare un’accelerata come ai vecchi tempi. Del resto tra amici, anche in tempo di calciomercato, si fa questo e altro.

La Redazione