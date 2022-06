Ospina scatenato alla festa di James Rodriguez in Colombia!

Mentre i tifosi delsi interrogano sul futuro del club per la prossima stagione, tanti calciatori azzurri si stanno godendo giorni di vacanza in famiglia o con amici, in giro per il mondo. È il caso anche di, che tra qualche settimana non sarà più un calciatore delufficialmente: il colombiano è tornato a casa e ieri ha partecipato alla festa diper la prima figlia, un party a cui era presente anche l’altro ex napoletano. I due hanno improvvisato un balletto che è finito poi sui social.