NATIONS LEAGUE – Macedonia del Nord-Georgia 0-2, terzo gol per Kvaratskeila

Prosegue l’ottimo momento in Nations League per il neo acquisto del Napoli Kvaratskeila. L’esterno sinistro classe 2001, realizza il terzo gol nella manifestazione. Dopo Gibilterra e Bulgaria, ora anche contro la Macedonia del Nord, dove calcia dai 30 metri e batte il portiere dove la tocca, poi palo e rete.

He has scored again for 🇬🇪. Khvicha Kvaratskhelia 💪💪💪@sscnapoli golden boy. https://t.co/7lBGKTGJDv

— SSC Napoli Nigeria 🇳🇬 (@victoroguns2) June 9, 2022