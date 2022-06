Napoli/Bernardeschi: la frenata sarebbe targata Spalletti

E’ stato il patron in persona a trattare, per sua stessa, pubblica ammissione. Ora, sembra si sia in completo stand-by. Questa è la situazione tra il Napoli e Federico Bernardeschi. L’ormai ex bianconero è un’idea del club partenopeo, pare si tratti di un profilo che da tempo piaccia proprio ad Aurelio De Laurentiis. Nonostante questo, dopo i contatti con il giocatore e col suo entourage, ora si è arenato tutto. Nessuno sviluppo ulteriore. La frenata, secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, sarebbe targata Spalletti. il “fantasista” classe ’94 sembra non convincere del tutto il tecnico degli azzurri.